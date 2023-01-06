Предупреждение из-за аномальных морозов в столичном регионе продлили до воскресенья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально низких температур, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха будет на 9–17 градусов ниже климатической нормы. Предупреждение из-за этой будет действовать до 11:00 8 января.

Ранее стало известно, что в столичном регионе в период с 6 по 10 января ожидаются аномальные холода. Оранжевый уровень погодной опасности должен был действовать в Москве и Московской области до 21:00 субботы, 7 января.

Столичные коммунальщики начали поэтапно повышать температуру в системе отопления в связи с сильными морозами. Все режимы систем теплоснабжения специалисты будут выбирать в соответствии с температурой наружного воздуха.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!