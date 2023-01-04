В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за предстоящего похолодания

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные коммунальщики начали поэтапно повышать температуру в системе отопления в связи с предстоящими сильными морозами.

Заммэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что с 6 января в регионе ожидаются аномальные холода.

"Сейчас она (температура. – Прим. ред.) составляет в магистральных сетях 107–110 градусов, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов", – цитирует его телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Все режимы систем теплоснабжения специалисты будут выбирать в соответствии с температурой наружного воздуха. Помимо этого, все указания по изменению подачи тепла выдаются заранее, опираясь на краткосрочные прогнозы погоды.

Корректировка температуры организовывается постепенно, это не является разовой процедурой, заключили в комплексе.

Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей о предстоящих сильных морозах, которые пройдут в период с 6 по 10 января.

Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет на 9–17 градусов ниже климатической нормы. В связи с холодами спасатели рекомендовали выбирать более теплую одежду, а также зимнюю обувь с утепленной подошвой.

Температура воздуха в Москве понизится до минус 29 градусов

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