Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:35

Транспорт

В РФ оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Министерство транспорта РФ запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты ФГУП "НАМИ", а сама инициатива реализуется в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. На основе полученных данных профильные министерства подготовят конкретные предложения, которые должны быть представлены в установленные сроки.

Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Согласно этому плану, итоговый доклад с результатами анализа ведомства обязаны представить в кабинет министров до 2028 года.

Ранее в Минтрансе заявили, что работают над снижением стоимости детского тарифа в такси. Так, ведомство уже подготовило рекомендации по внедрению принципа семейноцентричности в транспортную отрасль РФ.

Читайте также


транспорт

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика