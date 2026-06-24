В РФ оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей

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Министерство транспорта РФ запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты ФГУП "НАМИ", а сама инициатива реализуется в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. На основе полученных данных профильные министерства подготовят конкретные предложения, которые должны быть представлены в установленные сроки.

Поводом для проверки стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Согласно этому плану, итоговый доклад с результатами анализа ведомства обязаны представить в кабинет министров до 2028 года.

Ранее в Минтрансе заявили, что работают над снижением стоимости детского тарифа в такси. Так, ведомство уже подготовило рекомендации по внедрению принципа семейноцентричности в транспортную отрасль РФ.