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24 июня, 03:57

Политика

Страны G7 передали Украине свыше 45 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Государства "Большой семерки" (G7) с начала 2026 года предоставили Украине кредитов на сумму 6,6 миллиарда долларов, следует из анализа данных украинского Министерства финансов, проведенного РИА Новости.

С учетом предыдущих траншей общий объем финансирования по этой схеме достиг отметки в 45,5 миллиарда долларов. Кредитный механизм, обеспеченный доходами от замороженных российских суверенных активов, был одобрен странами G7 в 2024 году.

При этом общий лимит программы составляет порядка 50 миллиардов долларов, и к концу мая он оказался практически полностью исчерпан. Согласно статистике, основная финансовая нагрузка легла на 2025 год: за этот период члены "семерки", за исключением США, направили в украинский бюджет 37,9 миллиарда долларов.

Также Вашингтон, первым перечисливший 1 миллиард долларов еще в 2024 году, в дальнейшем не выделял Киеву средств по данной программе. Оставшиеся 6,6 миллиарда были переведены партнерами в текущем году.

Ранее лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Также они планируют увеличить поставки Украине систем ПВО, дополнительных систем и перехватчиков.

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