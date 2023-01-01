Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными направлениями у россиян в январе

Фото: depositphotos/Violin

Самыми популярными туристическими направлениями у россиян в январе 2023 года стали Москва, Сочи и Турция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Востребованным туристическим направлением среди жителей РФ также стал Санкт-Петербург. Средняя стоимость билетов в столицу составила 7,4 тысячи рублей, в Сочи – 7 тысяч рублей, в Санкт-Петербург – 7,5 тысячи рублей. Приобрести билеты в турецкий Стамбул из Москвы можно в среднем за 15,3 тысячи рублей.

Также аналитики заметили интерес путешественников к Минеральным Водам, Пхукету, Еревану, Махачкале и другим российским и зарубежным городам и странам.

Ранее сообщалось, что доля зарубежных бронирований у туристов из РФ к концу 2022 года составила 7,6%. Жилье в пределах РФ бронировали чаще, доля составила 92,4%. Средняя стоимость номера в гостинице за рубежом составила 5 871 рублей, в России – 3 505 рублей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!