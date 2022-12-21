Только 7,6% бронирований отелей туристами из РФ пришлось на зарубежье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Под конец 2022 года количество бронирований в гостиницах за границей у российских туристов составило около 7,6%, а на жилье в пределах РФ – 92,4%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование платформы для путешествий "Туту.ру".

"В отелях чаще всего останавливались на 2–3 ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль – за границей", – заявили эксперты.

По их данным, наиболее часто путешественники бронировали жилье в Санкт-Петербурге и Москве. В целом доля таких заказов составила около 40%. При этом столица в этом рейтинге расположилась после Петербурга.

Следом оказался город Сочи, его выбрали около 6%. Далее идут Казань (4%), Нижний Новгород (2,4%), Ростов-на-Дону (2,28%). Также в перечень популярности попали Краснодар, Екатеринбург, Калининград и Новосибирск.

Ранее поступили данные, согласно которым количество длительных поездок жителей Москвы за рубеж зимой в 2022–2023 годах достигло допандемийного уровня и выросло на 140% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Туристы забронировали к Новому году номера в столичных гостиницах

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