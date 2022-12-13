Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Перу

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Россиянам следует воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов Лимы из-за проходящих в беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

В посольстве поведали, что в последнее время в восьми регионах Перу и столице проходят протесты, которые сопровождаются перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты. Кроме того, в регионах происходят столкновения с полицией.

"Сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улицы республики вышли тысячи сторонников отстраненного от власти президента Кастильо. Они требовали выборов и роспуска конгресса. Новый президент Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в ряде районов с высоким уровнем социальных конфликтов.



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