13 декабря, 23:04В мире
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Перу
Фото: ТАСС/EPA/Aldair Mejia
Россиянам следует воздержаться от поездок по Перу и посещения центральных районов Лимы из-за проходящих в беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
В посольстве поведали, что в последнее время в восьми регионах Перу и столице проходят протесты, которые сопровождаются перекрытием дорог, нападением на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты. Кроме того, в регионах происходят столкновения с полицией.
"Сообщается о семи погибших (двое несовершеннолетних), десятках раненых и пропавших без вести. Закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на улицы республики вышли тысячи сторонников отстраненного от власти президента Кастильо. Они требовали выборов и роспуска конгресса. Новый президент Дина Болуарте объявила о введении чрезвычайного положения в ряде районов с высоким уровнем социальных конфликтов.
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