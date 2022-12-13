Жители черногорской Подгорицы рассказали об обстановке на фоне митингов

12 декабря в столице Черногории Подгорице прошли масштабные митинги из-за поправок в закон о президенте. Граждане считают, что корректировки могут разрушить конституционный строй страны. Протестующие обещают провести более массовую акцию в конце этой недели. Разбираемся, c чем не согласны черногорцы и какая сейчас обстановка в городах.



"Измена!"

Фото: AP Photo/Risto Bozovic

12 декабря парламент Черногории принял поправки к закону о президенте, которые сужают полномочия главы государства. Согласно корректировкам, теперь парламент большинством голосов сможет наделять выбранного кандидата мандатом на формирование правительства. До поправок этим правом обладал президент.

Ранее глава Черногории Мило Джуканович отказался подписывать первую версию документа, которая вынудила бы его поручить сформировать правительство политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. По мнению президента страны, поправки разрушат принцип разделения властей. Однако во второй раз за законопроект проголосовало большинство членов парламента – 41 из 81. Из-за этого, согласно Конституции Черногории, президент должен был утвердить поправки.

Это стало поводом для протестов. Местные жители собрались у здания парламента и скандировали: "Измена!" Митингующие снесли защитные ограждения, разбили стеклянную дверь, кидали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.

Черногорские СМИ сообщают, что 14 декабря демонстранты планируют перекрыть дороги, а в субботу, 17-го, пройдет еще один, более масштабный митинг.



"Все достаточно мирно"

Фото: AP Photo/Risto Bozovic

Россиянка Татьяна живет в самом центре Подгорицы. Девушка рассказала Москве 24, что 12 декабря из-за митингов было сложно перемещаться по городу, так как дороги были перекрыты. Волнения в городе продолжаются, однако никакой агрессии в действиях протестующих нет.





Татьяна жительница Подгорицы Люди включают музыку, ходят с флагами, блокируют дороги автомобилями. Конкретно я какой-то агрессии на улице пока не заметила, все происходит достаточно мирно.

Уроженка Томска Марина живет в Подгорице полгода. По словам россиянки, основные волнения сконцентрированы в центре города, на окраине при этом все спокойно. "По меркам маленькой столицы митинги действительно были большие, собралось много людей. Полицейских патрулей лично я в большом количестве не наблюдала", – рассказала Марина.

По словам девушки, местные власти не делали каких-либо предупреждений об усилении мер безопасности – жители могут без ограничений передвигаться по городу. "Демонстранты перекрыли несколько улиц, но это не мешает работе транспорта", – отметила Марина.

В свою очередь, еще одна жительница Подгорицы Ксения добавила, что в Черногории очень часто проходят демонстрации по самым разным причинам. По ее словам, местные жители уже относятся к этому спокойно.

