Черногория объявила 6 российских дипломатов персонами нон грата

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МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата, сотрудники российской дипмиссии должны будут покинуть страну.

"Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали решение властей Черногории.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", – сказали в министерстве в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что Черногория должна отказаться от упрощенного визового режима с Россией.

По словам дипломата, Черногория, будучи кандидатом на членство в Евросоюзе, должна проявить в этом вопросе солидарность с Брюсселем, как поступала и раньше.



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