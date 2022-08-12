В МИД РФ пообещали ответить на высылку Черногорией российского дипломата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Россия даст ответ на объявление Черногорией персоной нон грата российского дипломата Владислава Масленникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"Россия даст соответствующий ответ", – пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата. Представитель РФ должен покинуть республику в течение семи дней.

В посольстве РФ в Черногории подтвердили получение ноты.

До этого 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ выслали власти Болгарии. В МИД в свою очередь заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

В российском диппредставительстве в Болгарии сообщили, что высылка коснется в том числе советника-посланника Воскресенского, генконсульства в городах Варне и Русе.

В качестве ответной меры на недружественные действия Софии Россия выслала 14 болгарских дипломатов.