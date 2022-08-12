Черногория объявила о высылке российского дипломата

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Власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата, он должен покинуть республику в течение семи дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Черногории.

"Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", – говорится в сообщении ведомства.

В посольстве РФ в Черногории подтвердили получение ноты.

Ранее Болгария сообщила о высылке 70 сотрудников российского диппредставительства. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон между отношениями двух стран.

В качестве ответной меры на недружественные действия Софии Россия выслала 14 болгарских дипломатов.