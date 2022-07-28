Черногория начала замораживать недвижимость россиян

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Черногория начала замораживать недвижимость российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

10 июня глава МВД Черногории Филип Аджич заявил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, находящиеся в собственности граждан РФ, в рамках соблюдения санкций против России.

По оценке экспертов, компании и физлица из России за прошлый год инвестировали в экономику Черногории более 129 миллионов евро, из которых в недвижимость – 49,46 миллиона евро.

В апреле МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы ведомства Джордже Радуловича о принятых против России санкциях, которое позже было удалено. Первым пунктом в нем значилось прекращение дипотношений с РФ.

В черногорском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в том заявлении министр перечислял возможные антироссийские ограничительные меры, предусмотренные законодательством, а не уже принятые, как было указано ранее.

После публикации о прекращении дипотношений с РФ посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории. Диппредставительство потребовало от министерства разъяснений по этому поводу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

