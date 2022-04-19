МИД Черногории извинился за публикацию о разрыве дипотношений с Россией

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Министерство иностранных дел Черногории принесло извинения за ошибочную публикацию в соцсетях о разрыве дипотношений с Россией.

"Извиняемся перед общественностью из-за грубого упущения в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Накануне МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы ведомства Джордже Радуловича о принятых против России санкциях, которое позже было удалено. Первым пунктом в нем значилось прекращение дипотношений с РФ.

В черногорском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в том заявлении министр перечислял возможные антироссийские ограничительные меры, предусмотренные законодательством, а не уже принятые, как было указано ранее.

После публикации о прекращении дипотношений с РФ посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории. Диппредставительство потребовало от министерства разъяснений по этому поводу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

