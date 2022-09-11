В Черногории предложили отказаться от упрощенного визового режима с РФ

Фото: depositphotos/ollirg06

Черногория должна отказаться от упрощенного визового режима с Россией. Об заявил глава МИД страны Ранко Кривокапич, сообщает газета Dan.

По словам дипломата, Черногория, будучи кандидатом на членство в Евросоюзе, должна проявить в этом вопросе солидарность с Брюсселем, как поступала и раньше. Если Подгорица примет соответствующее решение, то россиянам потребуется получать визы даже при кратковременных визитах.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

