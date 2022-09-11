Португалия перестала выдавать "золотые визы" россиянам после начала СВО – СМИ

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Португалия с начала спецоперации РФ на Украине не выдала ни одной "золотой визы" россиянам. Об этом пишет газета Publico.

Отмечается, что с конца февраля страна получила от граждан РФ десять запросов на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Ни один из них одобрен не был. Причем за последние десять лет, до СВО, "золотые визы" получили порядка 430 россиян, вложивших в португальскую экономику больше 270 миллионов евро.

В минувшую пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

