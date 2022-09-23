Парламент Черногории запустил процедуру отставки президента – СМИ

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Депутаты парламента Черногории подписали предложение о запуске процедуры отставки президента страны Мило Джукановича. Об этом сообщает телеканал RTCG.

Отмечается, что подпись под соответствующим документом поставило парламентское большинство – 41 депутат из 80. Также указывается, что данный документ не только запускает процедуру отставки черногорского лидера, но и предписывает проверить факт нарушения им конституции.

"<...>Джуканович нарушил статью 95 параграф 5 конституции страны, не пригласив на консультации по кандидатуре будущего премьера все парламентские партии. <...> Этими действиями президент <...> несомненно нарушил конституцию, на основании чего мы запрашиваем, чтобы Скупщина Черногории запустила процедуру отставки", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что парламент Черногории большинством голосов выразил вотум недоверия правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Инициаторами голосования выступила бывшая правившая Демократическая партия Мило Джукановича и ее партии-партнеры.