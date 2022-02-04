Черногорский парламент проголосовал за отставку правительства

04 февраля, 23:30
Фото: skupstina.me/I.Sljivancanin
Парламент Черногории большинством голосов выразил недоверие правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем.
В ходе открытого голосования, участие в котором приняли 54 депутата из 81, парламентариев опрашивали поименно, они по одному отвечали за или против выражения недоверия кабмину.
"За недоверие – 43 депутата, против – 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории", – приводит слова председателя парламента Черногории Алексы Бечича РИА Новости.
Согласно конституции, после вынесения вотума недоверия правительству должна быть назначена дата досрочных выборов. По законным срокам – в мае. До этого времени нынешнее правительство останется в техническом мандате для подготовки волеизъявления.
Провести вотум недоверия правительству и сформировать новый кабмин ранее предложил вице-премьер Дритан Абазович. При этом в четверг депутаты должны были проголосовать о смене самого Абазовича, однако не собрали необходимый кворум. В этот же день Скупщина обсуждала на пленарном заседании доверие правительству, но большинство членов кабмина и премьер Кривокапич отсутствовали на заседании.
Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Документ о запрете министерство направило в посольство Черногории в РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что данная мера является ответом на предпринятый черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища россиянину Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории России.
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