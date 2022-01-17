Глава Коми отправил республиканское правительство в отставку

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку республиканское правительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
Такое решение Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решить уже новой команде.
"Прежде всего это диверсификация экономики и реализация программы социально-экономического развития региона, по поручению президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года", – говорится в сообщении.
Новый состав правительства будет объявлен дополнительно. До этого члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Председателем правительства в период формирования нового состава станет зампредседателя правительства республики Эльмир Ахмеев.
"Мы пересмотрели стратегию социально-экономического развития региона. Основные направления работы по восстановлению экономики, росту деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса вошли в инвестиционное послание и инвестиционную декларацию Республики Коми", – сказал Уйба.
По его словам, новый состав правительства должен вывести экономику республики на новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов.
Уйба подчеркнул, что новые задачи нашли отражение в одобренном на федеральном уровне плане диверсификации экономики Коми 2021–2026 годов.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ. За принятие поправок проголосовали 146 из 150 присутствовавших сенаторов. Наряду с прочим документ отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.
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