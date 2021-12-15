Совфед одобрил закон о публичной региональной власти

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Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах РФ. За принятие поправок проголосовали 146 из 150 присутствовавших сенаторов. Наряду с прочим документ отменяет запрет за пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.

Накануне данный закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

"Смысл всей этой нашей работы в одном – создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления такой огромной многонациональной страной, федеративным государством", – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко перед началом голосования.

Закон в том числе закрепляет в качестве официального названия должности термин "глава" с дальнейшим указанием конкретного субъекта РФ. Именно глава региона занимается вопросами формирования регионального правительства, которое может возглавлять как он сам, так и человек, избранный на эту должность.

Другое нововведение касается возможности досрочной отставки главы региона президентом России в том случае, если тот утратил доверие. В качестве мер ответственности к главе субъекта президент также может применять предупреждения и выговоры.

Помимо этого, принятый закон позволяет главе избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Срок действия полномочий главы теперь составляет пять лет и одинаков для всех регионов России.

Данная законодательная инициатива была подготовлена председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем профильного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.

