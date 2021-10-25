Госсовет Татарстана выступил против переименования должности главы республики

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Парламент Республики Татарстан не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", сообщает ТАСС.

Согласно документу, высшие должностные лица всех регионов страны получат наименование "глава субъекта РФ". В настоящий момент глава Татарстана является президентом республики.

"Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов", – заявил глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, сославшись на то, что документ частично противоречит нормам Конституции РФ.

Хабибуллин предложил также не переходить к прениям и вернуться к обсуждению данного вопроса в том случае, если законопроект рассмотрят в первом чтении в Госдуме.

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен в Госдуму 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что должность президента в стране должна быть одна.