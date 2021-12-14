Госдума приняла закон о принципах организации публичной власти в регионах

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о принципах организации публичной власти в регионах РФ. Документом расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов, утративших доверие президента РФ.

Закон также закрепляет в качестве официального названия должности термин "глава" с дальнейшим указанием конкретного субъекта РФ. В обязанности главы региона входит руководство исполнительной властью в регионе, а также определение системы и структуры региональных исполнительных органов.

Именно глава региона занимается вопросами формирования регионального правительства, а также принимает решение о его отставке. При этом возглавлять правительство может как сам глава субъекта РФ, так и другой человек, избранный на должность председателя.

Еще одно новшество, устанавливаемое принятым законом, – возможность досрочной отставки президентом России в том случае, если глава региона утратил доверие. Кроме того, в качестве мер ответственности к главе субъекта президент может применить предупреждение и выговор.

Новый закон наделяет глав регионов полномочиями для вынесения предупреждений и выговоров главам муниципальных образований. В случае необходимости глава субъекта также может досрочно прекратить полномочия главы муниципалитета.

Помимо этого, принятый закон позволяет главе избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Срок действия полномочий главы теперь составляет пять лет и одинаков для всех регионов России.

Ранее законопроект был возвращен к процедуре второго чтения для принятия поправки, дающей депутатам Госдумы и сенаторам РФ право выступать на заседаниях региональных законодательных собраний.

Законодательная инициатива подготовлена председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем профильного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил данный законопроект, заявив, что он является чрезвычайно важным, поскольку закладывает общие принципы и параметры организации работы региональной власти и органов местного самоуправления.