Госдума в I чтении одобрила законопроект о региональной власти в РФ

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", устанавливающий, в частности, равные сроки полномочий глав субъектов и сленов местных законодательных органов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Законопроект очень важный. Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти – исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что до этого документ был направлен для обсуждения региональным властям, то же самое будет сделано перед вторым чтением.

Как объяснил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, документ призван развить принцип единства системы публичной власти, закрепленный в обновленной Конституции РФ, на уровне субъектов страны.

Так, законопроект закрепляет за руководителями регионов общее название "Глава" с добавлением наименования субъекта Федерации, при этом в зависимости от исторических и других традиций региона оно может быть изменено, однако не должно совпадать с названием должности главы государства.

Изменения коснутся и механизма ответственности глав регионов – они, в частности, могут быть сняты с должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия.

Документом также предусмотрена отмена запрета для губернаторов избираться на два срока подряд. Кроме того, устанавливается равный срок полномочий глав регионов и местных законодательных органов: он составит пять лет.

