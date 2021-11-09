Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для ухаживающих за инвалидами I группы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении дополнительного двухнедельного неоплачиваемого отпуска гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы.

Закон предполагает, что работники, которые ухаживают за инвалидами I группы, войдут в круг лиц, которым могут устанавливать ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Авторы документа считают, что закон позволит улучшить жизнь самих инвалидов, а также даст возможность использовать дополнительные выходные дни для решения проблем, связанных с обеспечением ухода за ними и реабилитацией.

Ранее в Госдуме оценили законопроект о предоставлении дополнительного отпуска за свой счет россиянам, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказали, что перед принятием инициативы необходимо оценить все ее аспекты, включая возможную дискриминацию при приеме на работу и готовность граждан брать неоплачиваемый отпуск.