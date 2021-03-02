В Госдуме оценили идею льгот работающим россиянам, ухаживающим за инвалидами

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В Госдуме оценили законопроект о предоставлении дополнительного отпуска за свой счет россиянам, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказали Москве 24, что перед принятием инициативы необходимо оценить все ее аспекты, включая возможную дискриминацию при приеме на работу и готовность граждан брать неоплачиваемый отпуск.

Как сообщила "РГ", соответствующий законопроект подготовили члены Совета Федерации, документ поступил в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Согласно инициативе, работающим гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будут предоставлены дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил Москве 24, что перед принятием данной инициативы необходимо учесть, как данный факт повлияет на устройство на работу.





Андрей Исаев первый зампред фракции "Единая Россия" Наверное, под этой инициативой есть серьезные основания. Но всегда, принимая подобного рода меры, нужно помнить об угрозе так называемой положительной дискриминации. Когда мы для людей создаем определенные преференции, им труднее устроиться на работу.

Кроме того, Исаев подчеркнул, что необходимо учесть все условия предоставления таких льгот. Например, "оговорив, что отпуск можно брать только по медицинским показаниям (ухудшение состояния здоровья или иные обстоятельства), ограничить количество во времени подобного рода отпусков, которые человек может взять", отметил зампред.

Исаев подчеркнул, что по этому вопросу обязательно будут выслушаны мнения профсоюзов, работодателей и представителей сообщества инвалидов.

В свою очередь глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что необходимо предусмотреть четкие критерии, о каком круге близких родственников идет речь, а также учесть желание работающих людей уходить в неоплачиваемый отпуск.





Ярослав Нилов глава комитета ГД по труду и соцполитике Нужно понимать, готовы ли граждане, ухаживающие за инвалидами, брать отпуск за свой счет, при этом не получая в полном объеме заработную плату. Это финансовые потери.

"Надо понимать, что это определенный дискомфорт для работодателя тоже, который может учитывать все факты, когда определяются объемы стимулирующих выплат, премий и так далее", – отметил Нилов.

Глава комитета сообщил, что сегодня "у гражданина есть право находиться на больничном, но многие предпочитают болеть на работе, потому что болеть – это невыгодно, это дорого".





Ярослав Нилов глава комитета ГД по труду и соцполитике Там происходит расчет среднего заработка за два года и еще используется понижающий коэффициент. Это потеря средств, это лишение премий и определенный дискомфорт в отношениях с работодателем, которому может не понравиться нарушенный рабочий процесс.

"В целом такую идею реализовать можно с определением четких критериев и параметров, но насколько полноценно она будет работать, у меня есть вопросы", – сообщил Нилов.

Глава комитета также предложил повышать суммы ежемесячных выплат для граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, инвалидами с детства и ребенком-инвалидом, до минимального размера оплаты труда. Нилов напомнил, что сегодня выплата составляет 1200 рублей и "если бы сумма была увеличена, можно было бы найти человека, который обеспечивал постоянный уход". Глава комитета сообщил, что данный законопроект уже разработан и отправлен в правительство для получения заключения.

Ранее в Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день. Максимальная длина отпуска за ненормированный режим работы не закреплена в российском законодательстве, а минимальная составляет три дня, сообщили в ведомстве.