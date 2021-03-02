Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

СМИ сообщают о том, что россияне смогут получить льготы при трудовой деятельности, подразумевающей уход за членами семьи, которые нуждаются в нем на постоянной основе. Об этом пишет "Российская газета".

Соответствующий законопроект подготовили члены Совфеда, пишет издание. По его данным, документ поступил в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Согласно инициативе, дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет предоставят людям, ухаживающим за инвалидами первой группы.

Эксперты положительно оценили предложение. В то же время они считают необходимым расширить категорию граждан, которые получат различные трудовые льготы, а также установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходим уход.

По закону работник может взять неоплачиваемый отпуск, если это закреплено коллективным договором, при наличии двух или более детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетнего ребенка-инвалида. То же самое предусмотрено для родителей-одиночек с ребенком младше 14 лет.

Как показало исследование Центра стратегических разработок, около 29 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Аналитики обращали внимание также на то, что этому примеру планировали последовать еще 22 процента опрошенных работодателей.

