В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день

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Максимальная длина отпуска за ненормированный режим работы не закреплена в российском законодательстве, а минимальная составляет три дня, рассказали в пресс-службе Минтруда. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, работодатель может установить любую продолжительность дополнительного отпуска, но не менее трех календарных дней. Также в ведомстве напомнили, что начальство не может привлекать сотрудника к работе в выходные дни, объясняя это ненормированным рабочим днем.
При этом в законе не прописаны рамки максимальной продолжительности ненормированного рабочего дня, однако законодательство прямо указывает, что ненормированный режим не удлиняет рабочий день, а дает работодателю право иногда, несистематически, в исключительных случаях привлекать сотрудника к работе свыше его продолжительности. Должности работников с ненормированным рабочим днем содержатся в специальном перечне.
"Выходной день – это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню. Работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства в зависимости от того, в пределах месячной нормы осуществлялась эта работа (в одинарном размере сверх оклада) или сверх месячной нормы (в двойном размере сверх оклада)", – рассказали в министерстве.
Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал, что депутаты Госдумы вернутся к обсуждению темы ненормированного рабочего дня. В частности, они обсудят вопрос увеличения дополнительного отпуска для граждан, работающих в таком режиме.
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