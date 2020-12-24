Москалькова предложила ужесточить ответственность работодателей за задержку зарплаты

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину повысить ответственность работодателей за невыплату или задержку заработной платы и оплаты отпуска, сообщает РИА Новости.

Такую инициативу Москалькова представила в докладе правительству РФ о защите трудовых прав граждан.

"Рассмотреть вопрос о повышении ответственности работодателей за задержку или невыплату работникам заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных установленных законом выплат, установив денежную компенсацию работникам в размере неустойки – 0,5% за каждый день задержки, начиная со следующего месяца после установленного срока выплаты по день фактического расчета", – говорится в документе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных. Он предусматривает минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения и гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя.

Также определяются порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц и ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования.