Путин подписал закон об удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В законе прописаны нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников, также документ регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В документе значатся нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников на удаленке необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также прописано ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку.

В то же время сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет считаться сверхурочной работой. Если дистанционный работник заболел, он сможет отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку.

Обмениваться документами можно будет в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью.

Ранее из законопроекта о регулировании дистанционной работы было убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. Предполагается, что о виде обмена документами работник и работодатель будут договариваться сами.

В Минтруде сообщили, что если год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек, то сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек.

Ситуация по регионам отличается – больше всего работников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге. На такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.