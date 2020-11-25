Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о регулировании дистанционной работы принят Госдумой во втором чтении, сообщает Агентство "Москва".

Законопроект разделяет дистанционную работу на три вида: дистанционная работа на постоянной основе, временная дистанционная работа (не более шести месяцев) и дистанционная работа, выполняемая периодически.

Из проекта убрано требование о единственно возможном способе передачи заверенных документов почтой заказным письмом с уведомлением. Предполагается, что о виде обмена документами работник и работодатель будут договариваться сами.

Заключение трудового договора, его расторжение и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью. О способе подтверждении подлинности других документов работник и работодатель также будут договариваться сами.

Работнику предоставляется право установить свой рабочий график, если это не предусмотрено трудовым договором. Порядок предоставления отпуска дистанционному работнику определяется трудовым договором, а временным дистанционным работникам – графиком отпусков, действующим в организации.

В документе также прописана норма о том, что время взаимодействия дистанционного работника и работодателя включается в рабочее время. При временном переводе сотрудника на дистанционную работу зарплата не может быть уменьшена.

Также предполагается ввести норму об увольнении работника, если он без уважительных причин два рабочих дня не отвечает на запросы работодателя и не выходит на связь.

Ранее в Минтруде сообщили, что если год назад в стране официально дистанционно работали 30 тысяч человек, то сегодня речь идет уже о 3,5 миллиона человек.

Ситуация по регионам отличается – больше всего работников на удаленке в Москве и Санкт-Петербурге. На такой формат работы чаще всего переходят работники сферы образования и финансово-банковского сектора.