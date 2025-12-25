SUR in English: испанец засудил врачей на 20 тысяч евро из-за интимной операции

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

В Испании мужчина отсудил у врачей 20 тысяч евро (примерно 1,8 миллиона рублей. – Прим. ред.) из-за интимной операции. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на SUR in English.

Мужчина направил иск в суд против службы здравоохранения города Мурсия после инцидента, который случился еще в 2011 году. Тогда он обратился в больницу города Картахена с жалобами на болезненную эрекцию и искривление полового органа. В результате врачи выявили у пациента болезнь Пейрони.

После курса медикаментозного лечения состояние мужчины не улучшилось, в связи с чем медики приняли решение сделать ему операцию. После хирургического вмешательства длина пениса пациента уменьшилась на 6 сантиметров. Помимо этого, у него появилась эректильная дисфункция.

Сперва мужчина требовал компенсацию в размере 67,6 тысячи евро (около 6,2 миллиона рублей. – Прим. ред.). Однако суд решил, что ему должны выплатить лишь 20 тысяч евро. Это связано с тем, что во время разбирательства выяснилось, что пациент по своей воле согласился на операцию, но врачи не рассказали о других методах лечения и возможных осложнениях после хирургического вмешательства.

