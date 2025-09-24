Медиков в Бурятии наказали за удаление здоровой почки пациентке

Фото: 123RF/dmegiasp

В Бурятии медиков, по ошибке удаливших пациентке здоровую почку, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее в республиканском онкологическом диспансере в Бурятии перепутали результаты анализов двух пациенток. В результате одной из женщин по ошибке удалили здоровую почку.

По данному факту региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Проверка установила отдельные нарушения, в том числе в процедуре идентификации пациентов.

"Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В медицинской организации проведен полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", – рассказали в пресс-службе.

По ее словам, женщина находится под контролем врачей, в специальном лечении не нуждается. Пациентке принесли извинения.

Кроме того, ситуация взята на особый контроль республиканским Минздравом.

