03 февраля, 12:06

Политика

В Кремле заявили, что не получали от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль не получал никаких предложений от американского финансиста Джеффри Эпштейна о встрече с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, (не получал предложений. – Прим. ред.)", – сказал Песков, отвечая на вопрос RTVI.

Ранее СМИ сообщали, что из рассекреченных документов Минюста США якобы следует, что Эпштейн хотел встретиться с российским лидером и несколько раз упоминал об этом в переписке с бывшим генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Всего Минюст США опубликовал более 3 миллионов страниц материалов по делу Эпштейна, включая около 2 тысяч видеозаписей и 180 тысяч изображений.

Среди документов имя президента США Дональда Трампа упоминается свыше 3 тысяч раз. В материалах содержатся утверждения о его участии в вечеринках с несовершеннолетними, однако позднее министерство юстиции США опровергло причастность Трампа, отметив наличие ложных и сенсационных заявлений.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и вскоре умер в тюрьме, предположительно совершив самоубийство.

