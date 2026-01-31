Минюст США опроверг данные о связи Трампа с 13-летней девочкой

Фото: whitehouse.gov

Министерство юстиции США опровергло данные о связях президента США Дональда Трампа с 13-летней девочкой, которые обнаружили в новых обнародованных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

"Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента Трампа, которые были переданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Хотим прояснить, что эти заявления являются необоснованными и ложными, и если бы в них была хоть капля правды, их бы уже давно использовали против президента Трампа", – говорится в сообщении Минюста.

Минюст США опубликовал последний массив файлов по делу Эпштейна, насчитывающий свыше 3 миллионов новых страниц документов. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений.

Как выяснили СМИ, имя Трампа упоминается в новом массиве документов более 3 тысяч раз. Утверждается, что Трамп устраивал вечеринки в своем поместье Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних. В документах также приводятся показания одной из пострадавших девушек, которая обвиняет Трампа в том, что тот изнасиловал ее в 13-летнем возрасте.

Кроме того, в материалах говорится, что Трамп якобы устраивал в Мар-а-Лаго унизительные осмотры половых органов девушек "на упругость", после чего выставлял понравившихся девочек на аукцион для гостей. Впоследствии они пропадали без вести.

Эпштейна арестовали в 2019 году по подозрению в торговле детьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его смерти в тюрьме. Выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.