Фото: depositphotos/mariakarabella

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким указал на измотанность страны от продолжительного конфликта и призвал Киев заключить мирную сделку с Россией. Его слова приводит издание Independent.

Ким отметил, что в соглашении приоритет должен отдаваться жизням людей, а не территории страны.

"Земля важна, но все же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Для меня лично победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и не убивают друг друга, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее", – сообщил губернатор.

Политик усомнился, что украинская армия сможет воевать еще на протяжении двух лет в ожидании якобы коллапса в экономике РФ.

"Мы измотаны, и в первую очередь речь идет не об оружии, не о ракетах, а о людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все измотаны. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет", – добавил Ким.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля.

Достижение мирной сделки по Украине станет лишь первом шагом на пути к разрешению всего конфликта, отмечал постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. В Вашингтоне продолжают оптимистично смотреть на перспективу заключения мирного соглашения.