Вспышка класса Х произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце произошла вспышка класса X в ночь на понедельник, 2 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов. Пока это все, что можем написать", – говорится в сообщении ученых.

Уточняется, что место формирования вспышки – активная область № 4386.

1 февраля на Солнце было зарегистрировано 17 сильных вспышек уровня M и выше. За последнее десятилетие был только один день с большим числом вспышек – 29 декабря 2024 года.

Ученые отметили, что подобные вспышки предотвращали события более высших баллов. Их влияние на Землю ожидается через 24 часа после выброса.