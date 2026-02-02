02 февраля, 04:53Наука
Вспышка класса Х произошла на Солнце
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
На Солнце произошла вспышка класса X в ночь на понедельник, 2 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов. Пока это все, что можем написать", – говорится в сообщении ученых.
Уточняется, что место формирования вспышки – активная область № 4386.
1 февраля на Солнце было зарегистрировано 17 сильных вспышек уровня M и выше. За последнее десятилетие был только один день с большим числом вспышек – 29 декабря 2024 года.
Ученые отметили, что подобные вспышки предотвращали события более высших баллов. Их влияние на Землю ожидается через 24 часа после выброса.
Ученые из Москвы сообщили о приближении магнитных бурь