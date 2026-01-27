Форма поиска по сайту

27 января, 18:01

Наука

Малый парад планет будет виден вечером 28 февраля

Фото: 123RF.com/a2graphics

Жители Земли смогут наблюдать малый парад планет вечером 28 февраля. На близком расстоянии друг от друга соберутся Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман в видео, опубликованном в телеграм-канале учреждения.

По ее словам, планеты будут видны низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца. В Москве это окно продлится примерно с 18:40 до 20:00, после чего небесные тела скроются за горизонтом.

Кошман отметила, что для наблюдения потребуются открытый горизонт и ясная погода. Будут хорошо видны Юпитер, ярко сияющий в созвездии Близнецов, и Уран, который можно найти в телескоп. При этом Нептун без мощного телескопа разглядеть не удастся.

Также Кошман напомнила, что 17 февраля с 12:57 до 17:27 произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в Южном полушарии.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 2–3 года на Солнце сохранится максимальная активность. Звезда находится на пике максимума активности уже сейчас. Однако, по словам научного сотрудника лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антона Ревы, окончание текущего периода предсказать сложно.

