Максимальная солнечная активность сохранится в ближайшие годы

Фото: depositphotos/KrisCole

В ближайшие 2–3 года сохранится максимальная активность на Солнце. Об этом ТАСС заявил старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.

"Сейчас Солнце находится на пике максимума активности. <...> То есть, скорее всего, будут такие же вспышки, возможно, будут больше, но и однозначно будут меньше", – рассказал научный сотрудник.

Эксперт пояснил, что период большого и малого количества вспышек называют солнечным максимумом и минимумом, соответственно. При этом, по его словам, окончание текущего периода предсказать сложно.

Вечером 19 января в окрестностях Земли впервые за 2 солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. В РАН уточнили, что уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

В ночь на 20 января пик геомагнитного шторма завершился, однако может быть повторное усиление.

