Астроном Рублева: москвичи не увидят большой парад планет в конце февраля

Фото: depositphotos/frenta

Большой парад планет, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026 года, будет практически невозможно увидеть в столице. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее стало известно, что в конце зимы в небе удастся наблюдать парад, состоящий из шести небесных тел. При этом четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом. По информации Московского планетария, он будет проходить с 25 февраля по 3 марта.

Рублева уточнила, что Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун действительно соберутся по одну сторону от Солнца. При этом такое положение засветит все планеты, поэтому рассмотреть их будет крайне сложно.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Однако шансы увидеть явление могут увеличиться сразу после заката. Правда, они будут крайне малы, потому что объекты окажутся слишком низко над горизонтом: не выше 10 градусов. При этом для наблюдений благоприятно, когда этот параметр составляет 30–45 градусов.

В свою очередь, жители городов, в частности Москвы, не смогут рассмотреть парад планет, поскольку здесь нет мест с открытым горизонтом.

"Поэтому, если хочется попытаться что-то увидеть, надо ехать за город, в поле и обязательно в ясную безоблачную погоду. Также важно взять с собой телескоп. Правда, в этот раз оптика может и не выручить", – отметила Рублева.

Ранее эксперт рассказала, что 2 августа 2027 года произойдет солнечное затмение, которое будет длиться очень долго: 6 минут 23 секунды. На территории России увидеть его не получится, но за явлением можно будет наблюдать в Северной Африке, южной части Европы и на Ближнем Востоке.

