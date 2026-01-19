Астроном Рублева: москвичи не увидят большой парад планет в конце февраля

19 января, 15:12Наука
Фото: depositphotos/frenta
Большой парад планет, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026 года, будет практически невозможно увидеть в столице. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Ранее стало известно, что в конце зимы в небе удастся наблюдать парад, состоящий из шести небесных тел. При этом четыре из них можно будет увидеть невооруженным глазом. По информации Московского планетария, он будет проходить с 25 февраля по 3 марта.
Рублева уточнила, что Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун действительно соберутся по одну сторону от Солнца. При этом такое положение засветит все планеты, поэтому рассмотреть их будет крайне сложно.
В свою очередь, жители городов, в частности Москвы, не смогут рассмотреть парад планет, поскольку здесь нет мест с открытым горизонтом.
"Поэтому, если хочется попытаться что-то увидеть, надо ехать за город, в поле и обязательно в ясную безоблачную погоду. Также важно взять с собой телескоп. Правда, в этот раз оптика может и не выручить", – отметила Рублева.
