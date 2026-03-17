Мэр Москвы
Собянин: уже 17 БПЛА сбито за ночь на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку еще одного украинского беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В районе падения обломков беспилотника уже работают городские оперативные службы.
Ночью 17 марта подразделения ПВО ликвидировали уже 17 вражеских дронов на подлете к столице. Массированная атака БПЛА на город началась 14 марта.
На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию