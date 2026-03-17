Минобороны РФ предложило расширить список расстройств, запрещающих службу по контракту

Минобороны РФ предложило расширить список психических расстройств и расстройств поведения, при которых ограниченно годные к военной службе не смогут быть приняты на службу по контракту при мобилизации. Соответствующий приказ министра обороны Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов.

В список расстройств вошли органическое кататоническое, бредовое (шизофреноподобное), тревожное, диссоциативное расстройства, а также психические расстройства и расстройства поведения вследствие употребления психоактивных веществ.

Помимо этого, к препятствующим заключению контракта диагнозам предлагается отнести фобические и тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое и диссоциативные (конверсионные) расстройства.

Перечень расстройств может пополниться в том числе шизофренией, хроническими бредовыми и эмоциональными расстройствами, расстройствами психологического (психического) развития и поведения, а также умственной отсталостью.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит обязательную геномную регистрацию отдельных категорий российских военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственной геномной регистрации в РФ".

В начале марта Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.