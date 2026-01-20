Форма поиска по сайту

20 января, 08:20

Наука

Пик геомагнитного шторма завершился на Земле

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Пик геомагнитного шторма, который произошел ночью 20 января, завершился, однако может быть повторное усиление. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В настоящее время завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду (превышает обычную в 2,5–3 раза). Сохраняются очень, примерно 10-кратно, повышенные значения индукции магнитного поля около Земли", – отмечается в публикации.

По словам ученых, оба параметра уменьшились примерно в 2 раза по сравнению с моментом удара. При этом в настоящее время фиксируется быстрая смена знака магнитного поля. Если она продолжится, то произойдет второй сильный геомагнитный всплеск уровнем как минимум G4 и новой попыткой вырасти до G5, предупредили эксперты.

"Ночной пик остановился на уровне G4.7, чему способствовала как раз неправильная ориентация магнитного поля, которая сейчас меняется на правильную", – подчеркнули ученые.

Кроме того, они указали, что общая продолжительность геомагнитного события, начавшегося прошлой ночью, будет длиться не менее суток, а полная стабилизация возможна лишь через 2–3 суток.

Вместе с тем, по данным лаборатории, ночью 20 января над территорией России и европейской части континента были выявлены одни из наиболее мощных в XXI веке полярные сияния. Их нижняя граница достигала широты около 40 градусов.

В свою очередь, доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал Агентству "Москва", что из-за магнитной бури трансформаторы в энергосистемах могут перегрузиться и повредиться.

"Сильные магнитные бури создают индукционные токи в проводниках, таких как, например, линии электропередач", – пояснил он.

Как отметил профессор, электронные устройства также попадают под влияние солнечного ветра. Он добавил, что высокоэнергетические частицы могут вызвать повреждения электронных компонентов, приводя к сбоям спутников и других аппаратов.

Вечером 19 января в окрестностях Земли впервые за 2 солнечных цикла началась радиационная буря уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. В РАН уточнили, что уровень S5 существует лишь теоретически и за все время наблюдений никогда не был достигнут.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

