18 января, 22:33Наука
Первая в 2026 году вспышка высшего класса X произошла на Солнце
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
На Солнце зафиксирована первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые уточнили, что вспышка произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле. Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивается как X1.95. Более мощное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.
"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы", – рассказали астрономы.
Ранее сообщалось, что на Земле началась третья с начала этого года магнитная буря. По данным ученых, бурю спровоцировал добравшийся до планеты выброс плазмы, выброшенный Солнцем еще во вторник, 13 января.
Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года