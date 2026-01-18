Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 22:33

Наука

Первая в 2026 году вспышка высшего класса X произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце зафиксирована первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что вспышка произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле. Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивается как X1.95. Более мощное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.

"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы", – рассказали астрономы.

Ранее сообщалось, что на Земле началась третья с начала этого года магнитная буря. По данным ученых, бурю спровоцировал добравшийся до планеты выброс плазмы, выброшенный Солнцем еще во вторник, 13 января.

Ученые ожидают рост числа магнитных бурь до 2028 года

Читайте также


наука

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика