Первая в 2026 году вспышка высшего класса X произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце зафиксирована первая в 2026 году вспышка высшего класса мощности X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что вспышка произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле. Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивается как X1.95. Более мощное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.

"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю. Обе предыдущие сильные вспышки в этой области, 8 и 12 января, произошедшие на обратной стороне Солнца, сопровождались крупными выбросами плазмы", – рассказали астрономы.

Ранее сообщалось, что на Земле началась третья с начала этого года магнитная буря. По данным ученых, бурю спровоцировал добравшийся до планеты выброс плазмы, выброшенный Солнцем еще во вторник, 13 января.