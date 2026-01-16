На Солнце сформировалась корональная дыра в виде перевернутой цифры 1

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце сформировалась крупная корональная дыра, напоминающая огромную перевернутую цифру 1. Высота дыры необычной формы составляет около миллиона километров, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Оккупация" Солнца корональными дырами началась еще в первые месяцы прошлого года, сразу после прохождения пика солнечного цикла активности (который пришелся на октябрь – декабрь 2024 года). Это привело к резкому, на 60%, росту числа магнитных бурь в минувшем году", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тенденция частых магнитных бурь сохранится в 2026 году и, вероятно, даже превысит прошлогодние значения. При этом повышенная активность на Солнце, согласно прогнозам, продлится вплоть до 2028-го, после чего звезда перейдет в фазу деградации и дойдет до минимума к 2029–2030 годам.

В ночь на 11 января на Земле произошла вторая за текущий месяц магнитная буря. Она сопровождалась яркими полярными сияниями. Ее пик активности пришелся на период с 01:00 до 03:00 по московскому времени.

Магнитная буря была реакцией планеты на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из недавних солнечных вспышек.

