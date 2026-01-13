Ученые спрогнозировали возмущенную геомагнитную обстановку на Земле до конца недели

Фото: depositphotos/vampy1

На протяжении всей недели на Земле будет отмечаться повышенный геомагнитный фон, но сильных магнитных бурь не предвидится. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, на обращенной к нашей планете стороне Солнца фиксируется пара средних корональных дыр, а также несколько небольших источников быстрого солнечного ветра. Именно это и будет всю неделю формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками, прокомментировали эксперты.

В настоящий момент на Земле продолжают наблюдаться слабые геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра в окрестностях планеты. При этом активность вспышек на Солнце определяется крупным активным центром, который находится на обратной стороне светила. Поэтому пока невозможно понять, что он из себя представляет.

"Ясно лишь, что для Земли эта активность рисков в данный момент не несет", – добавили в РАН.

Согласно прогнозу на сутки, геомагнитная обстановка на Земле будет слабо возмущенной, а вспышечная активность Солнца – предположительно, умеренная, но без рисков для планеты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января на Земле произошла вторая за текущий месяц магнитная буря. Она сопровождалась яркими полярными сияниями. Ее пик активности пришелся на период с 01:00 до 03:00 по московскому времени. Магнитная буря была реакцией планеты на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из недавних солнечных вспышек.

