Ученый Богачев: количество магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году

Число магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году из-за снижения солнечной активности. Об этом Агентству "Москва" рассказал профессор ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам ученого, в среднем цикл солнечной активности длится 11 лет. Последний раз довольно сильное снижение было зафиксировано в 2020 году. Тогда за год было 11 дней с бурями.

Следующий их минимум ожидается в 2030-м, уточнил собеседник агентства и добавил, что в этом году активность на Солнце продолжает расти.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили, что тенденция частых магнитных бурь сохранится в 2026-м и может даже превысить прошлогодние значения. В то же время увеличенная солнечная активность, по прогнозам, продлится до 2028-го. Затем Солнце перейдет в фазу деградации.