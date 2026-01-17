Третья за год магнитная буря началась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

На Земле началась третья с начала этого года магнитная буря. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, бурю спровоцировал добравшийся до планеты выброс плазмы, выброшенный Солнцем еще во вторник, 13 января. Кроме того, на широтах выше 60 градусов наблюдаются полярные сияния.

Ранее на Солнце сформировалась крупная корональная дыра, напоминающая огромную перевернутую цифру 1. Высота дыры необычной формы составляет около миллиона километров.

По словам ученых, число магнитных бурь на Земле сократится к 2030 году из-за снижения солнечной активности. В среднем цикл солнечной активности длится 11 лет. Последний раз довольно сильное снижение было зафиксировано в 2020 году.