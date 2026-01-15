Форма поиска по сайту

15 января, 11:56

Наука

Венера, Меркурий и Марс появились на снимках Солнца

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Меркурий, Венера и Марс стали видны на снимках Солнца, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

По данным ученых, кульминация "уникального в масштабах текущего столетия" парада планет настанет 21–22 января, когда Меркурий еще ближе подойдет к светилу. В итоге будет выстроена симметричная конфигурация планет в виде креста. Вертикальную ось образуют Меркурий и Солнце, а горизонтальную – Венера и Марс, отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, а общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума.

За прошедший год магнитные бури фиксировались 69 раз против 44 случаев в 2024 году. При этом число дней, когда выявили геомагнитные возмущения желтого и красного уровней, составило 164 против 94.

