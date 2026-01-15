Форма поиска по сайту

15 января, 09:30

Наука

На Солнце произошла вторая в 2026 году сильная вспышка

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Вторая в 2026 году мощная вспышка произошла на Солнце, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

Ее зафиксировали в ночь на четверг, 15 января. Пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. Мощность вспышки составила M1.62 балла.

При этом первая в этом году сильная вспышка произошла три дня назад в той же активной области № 4341, отметили ученые. Сейчас эта зона находится на видимой с Земли стороне Солнца.

Отмечается, что энергия в этой активной зоне накапливается в период длительных пауз, а потом высвобождается. По словам ученых, 8 и 12 января в ней происходили крупные события класса X – максимального. Однако измерить их точно не представлялось возможным из-за того, что на тот момент область находилась на другой стороне светила.

Согласно наблюдениям, следующая вспышка может произойти в течение 1–2 суток, однако никакой физической закономерности тут нет. В лаборатории добавили, что хоть ночной вспышке и присвоили класс M, ее скорее можно назвать средней, так как она не оказывает влияния на Землю.

Активной области же присвоили классификацию Beta-Gamma. По опасности возникновения вспышек она близка к пиковой, однако пока не максимальная. Ученые добавили, что высший уровень Beta-Gamma-Delta она может получить 16 или 17 января.

Ранее сообщалось, что первая магнитная буря в 2026 году была зарегистрирована 2 января около 23:00 по Москве. Уточнялось, что геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов.

На Солнце произошла мощная вспышка класса М

