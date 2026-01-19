Вспышка на Солнце увеличила радиационную нагрузку на космические аппараты в 50 раз

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Радиационная нагрузка на космические аппараты увеличилась в 50 раз после последней солнечной вспышки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые уточнили, что от светила к Земле массово пришли ускоренные протоны. Это сформировало эффект снежного шторма на снимках телескопов, что означает приближение к планете быстрого выброса плазмы. По последним данным, плотность протонов с энергией выше 10 мегаэлектронвольт в окрестностях Земли возросла более чем в тысячу раз.

Текущая ситуация, по данным лаборатории, сравнима с показателями 1 июня и 12 ноября 2025 года. В обоих случаях "снежный шторм" предшествовал очень сильным ударам плазмы по планете и магнитным бурям уровня выше G4.

Первая в текущем году вспышка высшего класса мощности X произошла в середине января. Из-за нее на Земле во вторник, 20 января, могут произойти магнитные бури уровней G3 или G4.

Кроме того, в ночь на 21 января жители Московского региона смогут увидеть полярные сияния. Они появятся из-за сильных геомагнитных возмущений.

