Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января

Фото: depositphotos/egal

Магнитные бури уровня G3/G4 ожидаются на Земле во вторник, 20 января. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Выброс летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца – около 2 тысяч километров в секунду. По пути к Земле должен замедлиться, но все равно очень быстрый. <...> Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь – G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний – до 50 градусов", – говорится в сообщении ученых.

18 января на Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку высшего класса мощности X. Она произошла в области 4 341, расположенной в центре видимого солнечного диска и обращенной к Земле.

Ее максимум был зарегистрирован в 21:09, мощность оценивалась как X1.95. Более сильное солнечное событие в последний раз наблюдалось 14 ноября прошлого года.